FC Nantes : Le clan Macron sort du silence après le drame

Arnaud De Kanel

Tombeur de l'OGC Nice, le FC Nantes a retrouvé des couleurs samedi soir pour la grande première de Jocelyn Gourvennec. Malgré le succès des Canaris, la soirée a été gâchée par la mort d'un supporter de la Brigade Loire, poignardé par un chauffeur VTC. La ministre des Sports a fait part de sa «douleur» sur les réseaux sociaux.

Le FC Nantes a stoppé la folle série d'invincibilité de l'OGC Nice, seule équipe du Top 5 encore invaincue jusque-là en championnat, en s'imposant un but à zéro sur la pelouse de La Beaujoire. Mais très vite, l'euphorie a laissé place à la tristesse puisque le vestiaire mais aussi les supporters apprenaient qu'un membre de la Brigade Loire s'était fait poignarder aux abords du stade. L'homme âgé d'une trentaine d'années a succombé à ses blessures un peu plus tard dans la soirée. Une journée noire pour le sport français. Amélie Oudéa-Castéra s'est empressée de réagir sur les réseaux sociaux.

« Grande douleur ce soir à Nantes, après la mort d'un supporter des Canaris, tué alors qu'il se rendait au match. Toutes mes pensées pour sa famille, ses proches, ses camarades en tribunes. L'enquête ouverte par le procureur de la République doit désormais préciser les circonstances exactes des faits », a écrit la ministre des Sports sur X . Un peu plus tôt dans la soirée, Jocelyn Gourvennec s'était également exprimé sur le sujet avant que ce supporter ne décède.

«C'est inconcevable»