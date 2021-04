Foot - FC Nantes

FC Nantes - Clash : Une vive altercation entre Kombouaré et l’un de ses cadres ?

Publié le 4 avril 2021 à 23h30 par B.C.

Alors que le FC Nantes s’est de nouveau incliné ce dimanche face à l’OGC Nice et pointe à la 19e place en Ligue 1, Antoine Kombouaré aurait eu une altercation avec l’un de ses joueurs après la rencontre.

Le FC Nantes n’y arrive toujours pas. Après avoir réalisé un exploit le 14 mars dernier sur la pelouse du PSG, les Canaris n’ont pas su enchaîner en concédant le nul face à Lorient (1-1) la semaine dernière et en s’inclinant ce dimanche contre Nice (2-1). Les hommes d’Antoine Kombouaré se rapprochent ainsi dangereusement de la Ligue 2, avec 4 points de retard sur Lorient, premier non-barragiste. « Aujourd'hui il nous manque de l'efficacité, de la précision, de la vitesse. On a eu pas mal de situations mais le mal a été fait avant et on n'a pas eu la réussite pour revenir au score. Notre chance, c'est qu'il reste 7 matches, donc 21 points. Mais si on continue comme ça, on va droit en Ligue 2. Le jeu qu'on a montré n'est pas celui d'une équipe qui est 19e, mais si vous ne marquez pas quand vous avez des situations, ça devient compliqué », a regretté l’entraîneur kanak. Et pour ne rien arranger, ce dernier aurait eu une vive altercation dans les vestiaires avec Nicolas Pallois à l’issue de cette défaite.

Le ton est monté entre Kombouaré et Pallois