Double coup dur pour le FC Nantes

À cause de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain, de nombreux clubs de Ligue 1 seront privés de nombreux éléments durant plusieurs semaines. Joueurs clés du FC Nantes, Mostafa Mohamed et Moses Simon ont respectivement été retenus par l'Égypte et le Nigéria pour disputer la CAN en Côte d'Ivoire.

Elle représente la crainte des entraîneurs. À partir du 13 janvier, et ce, jusqu'au 11 février prochain, la Coupe d'Afrique des Nations donnera son coup d'envoi en Côte d'Ivoire. Alors que de nombreux joueurs africains évoluent en Ligue 1, plusieurs équipes seront donc orphelines de plusieurs éléments pour l'entame de la deuxième partie de saison. Et le FC Nantes ne passera pas à travers les mailles du filet.

Simon et Mohamed disputeront la CAN

En effet, Moses Simon et Mostafa Mohamed, auteur de six buts cette saison, vont tous les deux quitter les Canaris cet hiver, puisqu’ils ont été respectivement appelés par le Nigéria et l'Égypte.

De retour face au PSG ?

En leur absence, Jocelyn Gourvennec va devoir se creuser les méninges pour les échéances à venir. Car, au regard du calendrier, Moses Simon et Mostafa Mohamed vont manquer les quatre premiers matchs de l'année en Ligue 1 (Clermont, Reims, Lens et Toulouse). Mais, en fonction du parcours de leurs sélections respectives, les deux joueurs pourraient être opérationnels pour la réception du PSG le 18 février prochain. À suivre...