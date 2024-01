Cristiano Ronaldo se lâche, Messi n’est pas d’accord

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Heureux à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a vanté les mérites du championnat saoudien, n’hésitant lâcher un tacle à la Ligue 1, moins « compétitive » selon lui. Le compte espagnol du championnat de France a depuis réagi, reprenant une déclaration de Lionel Messi du temps de son passage au PSG, tout en le qualifiant de « meilleur joueur de tous les temps ».

Évoluant en Arabie saoudite depuis un an, Cristiano Ronaldo semble épanoui et n’hésite pas à le faire savoir, quitte à s’en prendre gratuitement à la Ligue 1 ! Vendredi, à l’occasion des Globe Soccer Awards, le quintuple Ballon d’Or est revenu sur le niveau de la Saudi Pro League, supérieure selon lui au championnat de France.

Cristiano Ronaldo tacle le championnat de France

« La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas , a indiqué la star d’Al-Nassr. Nous sommes déjà meilleurs que le Championnat français maintenant. (...) Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais ce que je dis. C'est mon avis ». Depuis, plusieurs réponses ont été lâchées. Le compte anglophone de la Ligue 1 s’est contenté d’une photo de Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo, tandis que le compte espagnol du Championnat a utilisé Lionel Messi pour riposter.

Sobre la Ligue 1, la opinión del mejor jugador de todos los tiempos. 🐐 pic.twitter.com/tEb7cMu0aM — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) January 19, 2024

Quand Messi soulignait les difficultés de la Ligue 1