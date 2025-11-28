Canal+ : Daniel Riolo déclare la guerre !

Le feuilleton des droits de diffusion de la Ligue 1 a duré des longs mois, avec finalement la création d’une chaîne spéciale comme solution. Mais cela a ouvert un nouveau front dans la grande bataille autour du Championnat de France, avec Canal+ qui ne semble pas du tout être satisfait de la situation.
Après des débats interminables, l’énorme chantier autour de la Ligue 1 a débouché sur la création d’une toute nouvelle chaîne. Depuis le début de la saison, c’est Ligue 1+ qui diffuse le Championnat de France et pour le moment, les téléspectateurs semblent satisfaits. Mais ce n’est pas le cas des principaux concurrents de ce nouveau média…
« On sait que Canal est en guerre ouverte avec Ligue 1+ »
Dans l’After Foot de ce jeudi, soir, Daniel Riolo assure en effet que du côté de Canal+ on aimerait bien voir se projet se ramasser. « On sait que Canal est en guerre ouverte avec Ligue 1+ et sur le match de Strasbourg, le commentaire est truffé de plein d’informations étonnantes. Ils ne commentent pas la Ligue 1 habituellement et ils se sont sentis obligés de dire ça, comme si on ne regardait pas les matchs » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, après la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Strasbourg et Crystal Palace (2-1), diffusé sur la chaîne cryptée.
« Et c’est fait avec l’aide de beIN, qui est tout de même lié au PSG, club phare de cette Ligue 1 »
« J’ai été très étonné de ça, à moins qu’ils ne l’aient pas fait exprès. Mais je n’ai pas pu m’empêcher au fait que Canal ait l’interdiction de parler de la Ligue 1 dans ses émissions » a poursuivi Daniel Riolo. « C’est la même chose dans tous les médias du groupe Bolloré, on a pris en mesure qu’il ne fallait pas en parler parce qu’on veut saigner la Ligue 1. Et c’est fait avec l’aide de beIN, qui est tout de même lié au PSG, club phare de cette Ligue 1. je sais ce qui se passe en coulisses et je sais à quel point Canal veut effacer la Ligue 1 ».