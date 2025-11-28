Canal+ : Daniel Riolo déclare la guerre !

Axel Cornic

Le feuilleton des droits de diffusion de la Ligue 1 a duré des longs mois, avec finalement la création d’une chaîne spéciale comme solution. Mais cela a ouvert un nouveau front dans la grande bataille autour du Championnat de France, avec Canal+ qui ne semble pas du tout être satisfait de la situation.

Après des débats interminables, l’énorme chantier autour de la Ligue 1 a débouché sur la création d’une toute nouvelle chaîne. Depuis le début de la saison, c’est Ligue 1+ qui diffuse le Championnat de France et pour le moment, les téléspectateurs semblent satisfaits. Mais ce n’est pas le cas des principaux concurrents de ce nouveau média…

« On sait que Canal est en guerre ouverte avec Ligue 1+ » Dans l’After Foot de ce jeudi, soir, Daniel Riolo assure en effet que du côté de Canal+ on aimerait bien voir se projet se ramasser. « On sait que Canal est en guerre ouverte avec Ligue 1+ et sur le match de Strasbourg, le commentaire est truffé de plein d’informations étonnantes. Ils ne commentent pas la Ligue 1 habituellement et ils se sont sentis obligés de dire ça, comme si on ne regardait pas les matchs » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, après la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Strasbourg et Crystal Palace (2-1), diffusé sur la chaîne cryptée.