Vente ASSE : «C’est étonnant», la nouvelle annonce inquiétante

Ces derniers jours, Laurent Batlles a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'ASSE après avoir notamment concédé cinq défaites consécutives en Ligue 2. Frédéric Antonetti a par exemple été contacté pour le remplacer, mais ce dernier a finalement décliné cette option, mais s'étonne toutefois du manque d'intérêt que suscite le club du Forez pour sa vente.

Bien que l'ASSE soit toujours en course pour la montée en Ligue 1, les cinq défaites de suite subies par le club en championnat ont été fatales à Laurent Batlles, démis de ses fonctions d'entraîneur. Dans cette optique, c'est Olivier Dall'Oglio qui devrait le remplacer. Mais Frédéric Antonetti avait été contacté avant et ce dernier confirme la tendance.

Antonetti recale l'ASSE...

« J’ai été contacté par Saint-Étienne. Pas plus tard qu’il y a trois jours. On me harcelait parfois. Je n’y retourne pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, je crois beaucoup en Saint-Étienne. Parce que pour y avoir vécu pendant trois ans, c’est un potentiel énorme. Mais ça doit être bien géré. Comme je dis, le travail », assure-t-il au micro du Canal Football Club , avant d'évoquer la vente de l'ASSE.

... mais s'étonne pour la vente du club