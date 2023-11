Un attaquant est de retour, l’ASSE va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé juste après son transfert lors du précédent mercato d’hiver, Gaëtan Charbonnier a fait son retour en début de saison avec l’ASSE. Néanmoins, l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre peine à retrouver son meilleur niveau. Mais il a profité de la Coupe de France pour inscrire un doublé sur la pelouse de Bourg-Péronnas. Une excellente nouvelle comme le souligne Denis Balbir.

Recruté en janvier dernier afin de relancer l’ASSE qui luttait pour son maintien, Gaetan Charbonnier avait parfaitement lancé son aventure stéphanoise avant de se blesser grièvement en février. Coupé dans son élan, l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre en début de saison mais peine a retrouver son meilleur niveau. Charbonnier a ainsi profité du déplacement sur la pelouse de Bourg-Péronnas en Coupe de France pour inscrire un doublé qui fera du bien à sa confiance comme s’en réjouit Denis Balbir.

Charbonnier retrouve la confiance

« A Bourg-Péronnas (N2), l’ASSE a évité le piège pour son entrée en lice en Coupe de France (3-0). Cela fait déjà un parcours plus long que l’an dernier où les Verts avaient été sortis dès le 7ème tour aux penaltys par Rodez. Avec 8 internationaux absents, ce n’est jamais simple. Le coach avait des choix plus limités. Malgré tout, l’ASSE a fait respecter la hiérarchie et Laurent Batlles va désormais avoir une bonne problématique à devoir arbitrer entre ses habituels titulaires et un banc qui a répondu présent quand on a fait appel à lui », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de s’arrêter plus en détails sur la prestation de Gaëtan Charbonnier.

«Le doublé de Gaëtan Charbonnier est la grande et bonne nouvelle du week-end»