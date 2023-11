Vente ASSE : Une opération se prépare, c’est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après plus de deux ans de rumeurs et de rebondissements, le feuilleton sur la vente de l'ASSE pourrait connaître son dénouement dans les prochaines semaines. Deux projets tiendraient la route, dont un qui pourrait permettre au club stéphanois de concurrencer certaines équipes de Ligue 1 comme l'OM ou l'OGC Nice. Les dirigeants espèrent trouver un accord durant le mois de décembre.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre dans les colonnes du Progrès pour officialiser leurs désir de vendre l'ASSE. Les supporters espéraient un accord immédiat dans ce dossier, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Deux projets tiennent la route

De nombreux investisseurs se sont manifestés, mais les exigences du duo Romeyer-Caïazzo aurait découragé certains. Mais à en croire Peuple-Vert et Le Progrès , ce dossier est reparti de plus belle. Deux projets seraient en haut de la pile, dont un porté par un pool d'investisseurs français d'origine portugaise. Ils pourraient formuler une offre comprise entre 25 et 30M€.

Une vente avant la fin de l'année ?