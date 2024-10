Transferts : L’ASSE frappe fort, un grand nom file un coup de mai

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE peut dire merci à Willy Sagnol. Sélectionneur de la Géorgie, l'ancien international français a joué un rôle non négligeable dans l'opération Zuriko Davitashvili. L'attaquant a déjà marqué de son empreinte le début de saison du club stéphanois, en claquant un triplé face à l'AJ Auxerre (3-1) le 5 octobre dernier.

A l’ASSE, le bilan est mitigé. Si certaines recrues se sont mises en valeur, d’autres ont disparu de la circulation à l’instar de Yunis Abdelhamid, qui fait, soudainement, son âge. Lui, au contraire, n’a que 23 ans, et monte en puissance à Saint-Étienne. Arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux l’été dernier, Zuriko Davitashvili s’est illustré avant la trêve internationale en claquant un triplé face à l’AJ Auxerre.

Davitashvili revient sur son mercato

Présent en conférence de presse après son exploit, Davitashvili ne regrette pas son arrivée à l’ASSE. « J'avais d'autres offres que celle de Saint-Étienne. C'était bien sûr un choix personnel. Il y avait d'autres propositions, mais l'expérience que j'avais vécue à Saint-Étienne avec mon équipe de Bordeaux à l'époque, malgré la défaite, m'a permis de mieux comprendre la situation ici. Finalement, cela m'a semblé beaucoup plus intéressant. C'est ainsi que j'ai fait le choix de rejoindre Saint-Étienne » a-t-il déclaré. Et dans ce dossier, le club stéphanois peut dire merci à Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie : « J'avais d'autres offres que celle de Saint-Étienne. C'était bien sûr un choix personnel. Il y avait d'autres propositions, mais l'expérience que j'avais vécue à Saint-Étienne avec mon équipe de Bordeaux à l'époque, malgré la défaite, m'a permis de mieux comprendre la situation ici. Finalement, cela m'a semblé beaucoup plus intéressant. C'est ainsi que j'ai fait le choix de rejoindre Saint-Étienne ».

« C'est un bon début pour moi »

Davitashvili ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, alors que ce profil un match face au RC Lens. « En termes de statistiques, c'est un bon début pour moi, et c'est vraiment encourageant. Si j'avais su à l'avance que mes performances seraient à ce niveau, j'aurais probablement signé le contrat sans hésiter. Cela me motive à continuer dans cette voie, à travailler encore plus et à donner le maximum de moi-même pour améliorer ces résultats » a-t-il confié dans des propos rapportés par Peuple-Vert.