Insulté par un joueur de l'ASSE, il se venge en plein match !

Arnaud De Kanel

L'ASSE a manqué ses retrouvailles avec la Ligue 1 à Geoffroy-Guichard. Samedi soir, les Verts ont chuté pour la deuxième fois en autant de rencontres cette saison. Les Havrais de Didier Digard ont notamment ouvert le score grâce à un pénalty transformé par Abdoulaye Touré. Ce dernier a opté pour une panenka afin de se venger de Gautier Larsonneur qui l'a insulté avant de tirer.

Toujours pas de victoire pour l'ASSE en Ligue 1 cette saison. Une semaine après leur défaite à Monaco, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont inclinés devant leur public face au Havre en se montrant particulièrement inoffensifs. Abdoulaye Touré a débloqué la rencontre sur pénalty d'une belle panenka. Le meilleur moyen pour lui de «clouer le bec» d'un Gautier Larsonneur bien trop dissipé à son gout sur sa ligne.

«Il ne faisait que de m’insulter»

« Le gardien a essayé de me chambrer. Il ne faisait que de m’insulter. Pour lui clouer le bec, je me suis dit qu’une panenka c’était pas mal. Je ne fais pas que des panenkas mais, parfois, pour surprendre, c'est le meilleur geste. On avait à cœur de faire un résultat positif. Je suis sorti du match de la semaine dernière avec de la frustration. Aujourd’hui, on a été solide défensivement et on a su marquer des buts pour se mettre à l’abri », a confié le Havrais en zone mixte. Didier Digard a ensuite salué le sang froid de son joueur.

«C'est un geste très bien réalisé de sa part»

« C'est quelqu'un qui a ­beaucoup de sang-froid, il ne laisse rien au hasard. Il travaille énormément et travaille très ­souvent les penalties à l'entraînement avec beaucoup de sérieux. C'est un geste très bien réalisé de sa part », a déclaré le coach du Havre. Gautier Larsonneur n'a pas été très inspiré sur ce coup-là... Avec cette défaite, l'ASSE rejoint l'OL au fin fond du classement.