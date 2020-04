Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Puel, Romeyer, Caïazzo… Yann M’Vila se lâche !

Publié le 5 avril 2020 à 18h30 par T.M.

Alors que l’ASSE vit une saison très compliquée, Yann M’Vila a clamé sa colère, notamment à l’encontre de son entraîneur et de ses présidents.

Comme beaucoup, les footballeurs sont en confinement à cause de l’épidémie de coronavirus. Pour s’occuper, certains n’hésitent pas à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Des lives sur Instagram durant lesquelles les phrases chocs se multiplient. Et dernièrement, c’est Yann M’Vila qui s’est ajouté à la liste. Discutant avec son ancien coéquipier, Chris Mavinga, le joueur de l’ASSE n’a mâché ses mots pour évoquer Claude Puel, son entraîneur, mais aussi Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux têtes pensantes des Verts.

« Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle »