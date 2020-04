Foot - ASSE

ASSE : Thuilot s'inquiète face à la crise du coronavirus

Publié le 2 avril 2020 à 15h47 par La rédaction

Directeur général de l'AS Saint-Etienne, Xavier Thuilot s'est prononcé sur la situation des Verts et reconnait être inquiet face à la crise qui frappe actuellement le monde.