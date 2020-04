Foot - ASSE

ASSE - Polémique : Puel, Romeyer, Caïazzo… Yann M’Vila met les choses au clair !

Publié le 5 avril 2020 à 19h30 par B.C.

Actuellement confiné à son domicile, Yann M'Vila en a profité pour tacler Claude Puel et la direction de l'ASSE. Le milieu de terrain est toutefois revenu sur ses propos ce dimanche.

Décidément, le confinement rend les footballeurs bavards. Après Karim Benzema, c'est Yann M'Vila qui s'est essayé aux lives sur Instagram . Le milieu de l'ASSE a discuté sur le réseau social avec son ancien coéquipier, Chris Mavinga, et en a profité pour glisser quelques petits tacles à Claude Puel et sa direction. « C’est un bon coach, mais il n’a peut-être pas les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n'est pas proche des joueurs comme on a connu », a-t-il notamment déclaré concernant son entraîneur, avant de pointer du doigt Bernard Caïazzo et Roland Romeyer : « Il y a un président qui va dire "A", un qui va dire "B"... ». Conscient que ses propos faisaient réagir, Yann M'Vila a décidé de clarifier les choses dans un message posté sur Instagram .

« Je regrette que mes propos fassent l'objet d'une polémique, surtout dans le contexte actuel »