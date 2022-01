Foot - ASSE

ASSE : Pascal Dupraz envoie un message fort à Romain Hamouma !

Publié le 25 janvier 2022 à 17h05 par La rédaction

Blessé depuis l’automne dernier, Romain Hamouma est proche d’un retour à la compétition selon Pascal Dupraz. L’entraîneur de l’ASSE a même dévoilé son plan concernant le milieu de terrain pour l’opération maintien des Verts.