ASSE : Un renfort très important à prévoir pour Dupraz !

Publié le 25 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que l’ASSE cherche à acter encore des renforts, Pascal Dupraz pourra compter sur un retour de poids au sein de son effectif.

Engagé dans une mission maintien loin d’être facile avec l’ASSE, Pascal Dupraz veut avoir les meilleures armes pour se battre. Ainsi, durant ce mois de janvier, l’entraîneur des Verts a enregistré les arrivées de 5 nouveaux joueurs et d’autres pourraient également suivre. Un moyen également de pallier les absences des joueurs partis à la CAN, notamment Denis Bouanga et Wahbi Khazri. Toutefois, le Gabon de Bouanga vient d’être éliminé par le Burkina Faso et le joueur de 27 ans entend revenir le plus rapidement possible à l’ASSE.

Bouanga de retour !

La CAN s’est donc terminée là pour le Gabon et Denis Bouanga. Désormais, l’attaquant va revenir à l’ASSE et il entend être opérationnel au plus vite pour Pascal Dupraz. Comme expliqué par Mohamed Toubache-Ter, Bouanga devrait arriver à Saint-Etienne ce mardi et il souhaiterait rejouer dès maintenant et ainsi faire partie du déplacement pour affronter Angers. Une arme supplémentaire qui pourrait faire du bien à Dupraz et à l’ASSE.