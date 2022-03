Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Dupraz monte au créneau pour une recrue hivernale !

Publié le 7 mars 2022 à 10h30 par D.M.

Critiqué depuis son arrivée dans le Forez en raison de ses prestations moyennes, Eliaquim Mangala a reçu le soutien de Pascal Dupraz après la victoire face à Metz ce dimanche (1-0).

L’ASSE se donne de l’air. Le club stéphanois est enfin sorti de la zone rouge après sa victoire à domicile face au FC Metz. L’unique but de la rencontre à été inscrit par Denis Bouanga. Les Verts ont parfois manqué de réussite, mais ont globalement mené la rencontre. Certaines recrues hivernales ont réalisé leur match de référence comme Eliaquim Mangala. Arrivé à l’ASSE pour relancer sa carrière, le défenseur central s’est montré performant à Geoffroy-Guichard. De quoi faire taire les critiques sur son niveau de jeu.

Dupraz vole au secours de Mangala