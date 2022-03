Foot - ASSE

ASSE : Aperçu au Vélodrome, Bouanga répond à ses détracteurs !

Critiqué par les supporters de l'ASSE en raison de sa présence au stade Vélodrome ce dimanche, Denis Bouanga s’est défendu sur son compte Twitter.