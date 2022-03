Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Pascal Dupraz annonce une «catastrophe» pour les Verts...

Publié le 20 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Après le nul concédé sur sa pelouse contre Troyes (1-1), Pascal Dupraz s'est montré particulièrement affecté par la blessure de Falaye Sacko qui semble assez sérieuse.

A l'occasion de la venue de Troyes à Geoffroy-Guichard, l'ASSE a concédé le nul sur sa pelouse (1-1), mais a surtout perdu Falaye Sacko sur blessure. Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt, le latéral droit pourrait souffrir d'une blessure importante comme le craint Pascal Dupraz, l'entraîneur du club du Forez..

«La catastrophe c’est d'avoir perdu Sacko»