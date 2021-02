Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel envoie un message fort à ses joueurs !

Publié le 14 février 2021 à 22h55 par La rédaction

Victorieuse du Stade Rennais ce dimanche (2-0), l’ASSE signe sa deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Claude Puel semble avoir trouvé la solution pour relever son effectif en championnat. Le technicien français n’a pas manqué d’exprimer sa fierté en conférence de presse.