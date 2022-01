Foot - ASSE

ASSE : Dupraz annonce la couleur pour la Coupe de France !

Publié le 29 janvier 2022 à 13h20 par La rédaction

Ce dimanche, l'ASSE affrontera Bergerac en huitième de finale de Coupe de France. Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz n'a pas caché ses ambitions dans cette compétition.