Pogba : Un problème est déjà dénoncé !

Paul Pogba signe son grand retour sur les pelouses, et c’est à l’AS Monaco qu’il a choisi de relancer sa carrière. Un cadre idéal pour se remettre au travail et retrouver le haut niveau avec en ligne de mire la Ligue des champions. Mais Pierre Ménès a déjà repéré un premier accroc dans cette opération pourtant bien lancée.

Après des mois de galère, de blessures à répétition et une suspension pour dopage, Paul Pogba a enfin retrouvé un club. À 32 ans, le milieu champion du monde 2018 a choisi l’AS Monaco pour tenter de relancer une carrière à l’arrêt. Un choix qui, sur le papier, semble pertinent : un environnement sain, des ambitions sportives et une pression moindre qu’à Turin ou Manchester. Mais Pierre Ménès ne partage pas l’optimisme ambiant.