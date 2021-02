Foot - AS Monaco

AS Monaco : Niko Kovac pointe du doigt un gros problème !

Publié le 14 février 2021 à 18h20 par La rédaction

Arrivé cet été à l’AS Monaco, Niko Kovac a permis au club de la Principauté d'afficher un nouveau visage en Ligue 1. Cependant, l’ancien du Bayern aperçoit toujours des axes d’améliorations, notamment en défense.