L’OM imite le PSG, c’est historique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la large victoire des Marseillais face à l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir au Stade Vélodrome, l’OM et le PSG partagent désormais un record en commun. Les Parisiens avaient battu l’Atalanta (4-0) lors de la première journée au Parc des Princes et jamais deux clubs français n’avaient remporté leur premier match à domicile en Ligue des champions par quatre buts d'écart.

Pour le retour de la Ligue des champions au Stade Vélodrome, trois ans après, l’OM n’a fait qu’une bouchée de l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir. Après le doublé d’Igor Paixao dans les 12 premières minutes de jeu, Mason Greenwood (26e), puis Pierre-Emerick Aubameyang (52e) ont permis aux Olympiens de s’imposer.

Comme le PSG, l’OM s’impose par quatre buts d’écart Une large victoire obtenue par quatre buts d’écart, comme l’avait fait le PSG face à l’Atalanta (4-0) au Parc des Princes lors de la première journée de C1. Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos avaient été les buteurs et comme indiqué par Stats Foot, c’est une première.