Ligue des Champions : L’énorme remontée du PSG pour rejoindre les demies !

Publié le 12 août 2020 à 23h12 par La rédaction

Au bout du bout, alors que tout semblait contre lui, le PSG est parvenu à renverser la vapeur face à l’Atalanta et accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions.

Le PSG s’est fait très peur face à l’Atalanta, mais il est finalement parvenu à triompher au finish ! Dès l’entame du match, le club de la capitale s’est retrouvé dans un faux rythme, usant trop fréquemment de ballons longs facilement récupérés par leur adversaire du soir. Pour autant, cela n’a pas empêché les hommes de Thomas Tuchel de se procurer des occasions. Seulement voilà, Neymar, à trois reprises, n’est pas parvenu à concrétiser ces situations, alors qu’il réalisait une prestation excellente dans le jeu. Pendant ce temps, à la 26è minute, Mario Pasalic est parvenu à tromper la vigilance de Keylor Navas après un errement défensif de la part du PSG. Au retour des vestiaires, le club de la capitale n’est pas parvenu à se montrer sous un meilleur jour, malgré un Neymar qui se démenait pour tenter de créer des mouvements. L’entrée de Kylian Mbappé à l’heure de jeu a fait du bien au club de la capitale, sans pour autant lui permettre de prendre l’avantage. Ainsi, plus les minutes passaient, plus la crainte d’une énième désillusion montait. Mais c’était sans compter sur un homme : Eric Maxim Choupo-Moting, entré à la 79è minute à la place d’un Mauro Icardi encore une fois trop discret. L’attaquant camerounais s’est tout simplement mué en héros de la soirée parisienne, tout d’abord en adressant un centre parfait à Neymar ayant glissé le ballon à Marquinhos pour égaliser (90è), avant qu’il ne parvienne à glisser le ballon au fond des buts sur un centre parfait de Kylian Mbappé (90è +3). Ainsi, bien qu’il ait peut-être perdu Thiago Silva et Keylor Navas sur blessure pour la suite de la compétition, le PSG accède aux stade des demi-finales pour la première fois de l’ère QSI et, comme un symbole, le jour du cinquantième anniversaire de la naissance du club de la capitale.