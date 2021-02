Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Le PSG et Mbappé punissent le Barça !

Publié le 16 février 2021 à 22h55 par B.C. mis à jour le 16 février 2021 à 23h05

Malgré l’ouverture du score de Lionel Messi pour le FC Barcelone, le PSG est parvenu à renverser le score (1-4) et à prendre une grosse option pour la qualification en quarts de finale.

Mentalement et physiquement, le PSG était au rendez-vous ce mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Alors que les hommes de Mauricio Pochettino se sont fait peur après l’ouverture du score de Lionel Messi sur pénalty (27e) contre le cours du jeu, Kylian Mbappé a répondu dans la foulée (32e), permettant au PSG de se rassurer avant la mi-temps. Le champion du monde tricolore a livré l’une de ses meilleures prestations sous le maillot rouge et bleu en inscrivant deux autres buts en seconde période (65e, 85e), tandis que Moise Kean ira également de sa réalisation (70e) sur une offrande de Leandro Paredes sur coup franc. Soirée parfaite pour le PSG, qui lave en partie l’affront de la remontada en attendant le match retour et qui pourra compter sur Marco Verratti et Leandro Paredes le 10 mars prochain, tous deux sous la menace d’une suspension. Le club de la capitale est la première équipe française dans l’histoire de la Ligue des champions à décrocher la victoire à Barcelone et n’aura pas le droit à l’erreur au Parc des Princes pour obtenir son ticket pour les quarts de finale de la compétition.