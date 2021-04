Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Real impérial, douche froide pour Paris… Nos pronos pour les quarts de finale aller !

Publié le 6 avril 2021 à 7h40 par Alexis Bernard

C’est l’heure des premiers matchs aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour le Real Madrid de Zidane de revenir sur le devant de la scène. Et pour le PSG, de sombrer un peu plus ?

La Ligue des Champions est de retour ! Avec des affiches plus belles les unes que les autres et notamment la dernière finale. Le Bayern Munich de Thomas Muller retrouve le PSG de Kylian Mbappé. Un match qui pourrait faire très mal aux Parisiens. Défait par Lille le week-end, Paris n’est pas au mieux. Et sans Verratti, Florenzi et Paredes, ça risque d’être très compliqué pour réaliser un exploit à Munich. Pour cette rencontre, on ne voit pas le PSG s’imposer, bien au contraire…

Zidane, le retour

L’autre gros match de ces quarts de finale, c’est le choc entre le Real Madrid et Liverpool. Quatre des cinq dernières Ligues des Champions ont été remportées par ces deux clubs, dont trois consécutives par Zinedine Zidane. Et le technicien français pourrait profiter de ce rendez-vous qui rappeler à toute l’Europe qu’il n’est pas « fini ». Depuis son retour à Madrid, son Real tousse. Des résultats en dent de scie qui ont fragilisé sa place sur le banc madrilène. Mais face à Liverpool, Zidane et ses hommes pourraient frapper fort. Une victoire nette et sans bavure, avec un nouveau récital de l’homme fort côté merengue, Karim Benzema.



De son côté, Manchester City poursuit sa très belle saison. Promis au titre de Premier League, les Citizens rêvent d’un incroyable doublé. Et Pep Guardiola aura fort à faire face à une équipe du Borussia Dortmund capable de tout. Emmenés par Erling Haaland (courtisé par Manchester City), les Allemands ont un atout de taille. Mais l’expérience et la puissance collective de City devraient faire la différence. Enfin, entre Porto et Chelsea, Thomas Tuchel pourrait avoir toutes les peines du monde à faire sauter le verrou portugais. Une équipe ramassée, pilotée par Sergio Conceiçao, pourrait tenir tête aux Blues…



Nos pronostics pour les quarts de finale aller :



Real Madrid - Liverpool : 2-0

Manchester City – Borussia Dortmund : 3-1

Bayern Munich - PSG : 4-1

FC Porto – Chelsea : 0-0