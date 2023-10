L'étonnant message de Mourinho après le Ballon d'Or de Messi

Axel Cornic

Ce lundi, Lionel Messi a inscrit un peu plus son nom dans la légende en remportant son huitième Ballon d’Or, soit trois de plus que son principal poursuivant Cristiano Ronaldo. Une décision qui ne fait pourtant pas l’unanimité, puisque plusieurs personnage du football ont émis des doutes concernant cette nouvelle distinction donnée à un joueur qui évolue en MLS depuis juin dernier.

La grande messe annuelle du Ballon d’Or s’est tenue à Paris ce lundi 30 octobre et comme on pouvait s’y attendre, c’est Lionel Messi qui a gagné. La star argentine est suivie d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé, son ancien coéquipier du PSG qui ferme le podium.

Lionel Messi ne fait pas l’unanimité

Tout le monde n’est pas d’accord concernant ce choix de donner le Ballon d’Or 2023 à Messi. Il faut dire que ses deux jeunes adversaires ont empilé les buts la saison dernière et si l’Argentin a une Coupe du monde, Haaland a lui la Premier League ainsi que la Ligue des Champions, avec une ligne statistique hallucinante de 52 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues.

Surprise, surprise... — José Mourinho (@josemourinhotv) October 30, 2023

« Surprise, surprise... »