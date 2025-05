Les transferts qui régalent Canal+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le monde des médias, on assiste également à des transferts lors de l’intersaison. Ainsi, du côté de Canal+, pour couvrir cette saison de Ligue des Champions, on avait décidé l’été dernier de faire venir Bertrand Latour et Margot Dumont notamment. Deux nouveaux visages qui apportent un nouvel air et ce n’est pas pour déplaire à Hervé Mathoux.

Diffuseur de la Ligue des Champions cette saison, Canal+ avait décidé de renforcer son dispositif pour couvrir les soirées européennes. Ainsi, aux côtés d’Hervé Mathoux, on a pu retrouver des visages déjà là comme Laure Boulleau, Samir Nasri ou encore David Ginola. Une bande à laquelle des nouveaux se sont greffés. La chaine cryptée a ainsi réalisé des transferts en faisant notamment venir Bertrand Latour et Margot Dumont. Des petits nouveaux rapidement adoptés et qui apportent un véritable plus que ce soit en plateau ou au bord de la pelouse…

« Recruté l'été dernier, il a trouvé rapidement sa place dans toutes nos émissions »

Pour L’Equipe, Hervé Mathoux s’est exprimé sur ces nouveaux arrivants qui l’entourent désormais sur Canal+. Ainsi, à propos de Bertrand Latour, il a pu expliquer : « Recruté l'été dernier, il a trouvé rapidement sa place dans toutes nos émissions. C'est un journaliste avec un réseau, des infos, beaucoup de travail en amont et il est aussi bon débatteur. Il montre qu'on peut assumer des positions fortes, mais toujours argumentées. Il tient en éveil un plateau, amène de la contradiction, mais avec un petit sourire qui nous rappelle qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux ».

« Elle respire foot, a une vraie proximité avec les acteurs »

Et en ce qui concerne Margot Dumont, Hervé Mathoux a fait savoir : « Recrutée également l'été dernier, elle respire foot, a une vraie proximité avec les acteurs. On l'a vu sur Barça-Inter, elle amène aussi son côté polyglotte. Elle a enchaîné des interviews en espagnol, italien, allemand et assuré la traduction simultanée. Quand Hansi Flick parle en allemand, il peut dire plus de choses ».