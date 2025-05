PSG : Le remplaçant de Dembélé trouvé ?

Alexis Brunet

Luis Enrique est face à un sacré casse-tête. L’entraîneur du PSG ne sait pas s’il pourra compter sur Ousmane Dembélé pour le match contre Arsenal. L’Espagnol est donc obligé de penser à des plans de secours et il aurait d’ailleurs pris une grande décision. Si le champion du monde n’est pas remis sur pied, c’est Bradley Barcola qui devrait le remplacer numériquement.

Mercredi soir, le PSG va sans doute disputer le match le plus important de sa saison jusqu'ici. Les Parisiens reçoivent Arsenal au Parc des princes en demi-finale retour de la Ligue des champions et, pour l’occasion, le club de la capitale pourrait bien être privé de son meilleur buteur : Ousmane Dembélé. Le Français a été forcé de quitter ses coéquipiers sur blessure lors du match aller contre les Gunners et il pourrait ne pas être remis sur pied à temps.

Qui pour remplacer Dembélé ?

Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si Ousmane Dembélé sera présent ou non sur la pelouse du Parc des princes mercredi soir, mais le PSG est obligé de réfléchir à un plan sans son meilleur buteur. D’après les informations de L’Équipe, si le Français n’est finalement pas disponible, c’est son compatriote Bradley Barcola qui devrait le remplacer. Ce dernier part avec une longueur d’avance sur Gonçalo Ramos, l’autre solution qui s’offre à Luis Enrique.

Barcola n’a plus marqué depuis 10 matches

Mercredi soir, le PSG ne se contentera sûrement pas de défendre et il aura sans doute besoin de marquer des buts, surtout si Arsenal parvient à ouvrir son compteur. Problème, depuis un moment, Bradley Barcola n’est pas le meilleur finisseur du club de la capitale. L’ancien Lyonnais est muet depuis le 8 mars dernier, soit déjà dix matches. Toutefois, le joueur de 22 ans a continué à distiller des passes décisives et il brille dans l’exercice avec déjà 17 caviars cette saison. Reste à voir s’il parviendra à en offrir un de nouveau à l’un de ses partenaires mercredi soir. C’est en tout cas ce que les supporters parisiens espèrent de tout cœur.