«Le seul moyen de l’arrêter» : Il dévoile la clé pour éteindre Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde au Qatar avec huit réalisations et a naturellement été craint des adversaires de l’équipe de France. Et alors qu’il s’élançait vers un éventuel nouveau but, Sofyan Amrabat l’a stoppé net en demi-finale de Coupe du monde. Il s’est livré sur son tacle salvateur qui a enflammé la toile à l’époque.

C’était lors d’une demi-finale de Coupe du monde. Alors que le Maroc venait de s’offrir le Portugal et l’Espagne à l’occasion des tours précédents au Qatar, les Lions de l’Atla s se mesuraient aux champions du monde en titre de l’époque : l’équipe de France. Très rapidement, les Bleus avaient ouvert le score par le biais de Theo Hernandez avant que Randal Kolo-Muani scelle le sort de la rencontre en toute fin de match..

Menace permanente, Mbappé a été marqué par les Marocains

Mais entre les deux buts, Kylian Mbappé aurait pu réduire à néant les espoirs du Maroc dès le retour des vestiaires en début de seconde période. Sur son couloir gauche, l’intenable attaquant français débordait à la 50ème minute en prenant le meilleur sur son vis-à-vis. Il aura fallu l’intervention salvatrice de Sofyan Amrabat, milieu de terrain de la sélection, pour laisser les Marocains dans le match et empêcher Mbappé d’enfoncer le clou.

«J'ai tout mis dans ce sprint»