L’aveu de Zidane sur les polémiques autour de Benzema 

Zinedine Zidane ne s’en est pas caché. Au cours d’une interview avec L’Equipe pour évoquer le Ballon d’or 2022 qu’est Karim Benzema, le champion du monde 98 a reconnu que certaines polémiques sur l’ex-attaquant du Real Madrid seraient certainement « méritées », mais qu’il ne le juge pas pour ses erreurs.

Karim Benzema n’est pas étranger aux polémiques. Depuis plusieurs années, le natif de Bron voit son nom revenir avec insistance dans les médias sur des sujets chauds, qu’il le veuille ou non. Pour l’exemple, afin de remettre dans le contexte des propos énoncés par Zinedine Zidane pour L’Equipe à ce sujet, Benzema avait allumé la mèche lorsqu’il révélait avant l’Euro 2016, en pleine affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et donc du fait qu’il ait été écarté de l’équipe de France par la Fédération française de football, que Didier Deschamps avait cédé à « une partie raciste de la France » en interview pour la presse espagnole.

«Touché», Benzema avait «très envie de retrouver l’équipe de France» selon Zidane

Dans le cadre d’une entrevue accordée à L’Équipe , Zinedine Zidane a reconnu que cette période de cinq années et demi au cours de laquelle Karim Benzema a été éloigné de l’équipe de France l’a « touché » car il avait « très envie de retrouver l'équipe de France et en même temps, à l'époque, il était serein, il se disait : je vais bosser et j'espère un jour pouvoir de nouveau porter ce maillot ».

«Les polémiques ? Peut-être que certaines étaient méritées mais on fait tous des erreurs»