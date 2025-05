La fille d’un champion du monde 1998 avec Cyril Hanouna !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la fin de "Touche pas à mon poste" sur C8, Cyril Hanouna va faire son retour à la rentrée sur W9 avec "Tout beau, tout neuf". Cette nouvelle émission accueillera, en plus de certains de ses chroniqueurs habituels, de nouveaux visages comme Jade Leboeuf, la fille du champion du monde 1998 Frank Leboeuf.

Après l’arrêt de la chaîne C8, et donc la fin de son émission "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a pris la décision de partir vers le groupe M6 pour une nouvelle quotidienne sur W9. A la rentrée, l’animateur retrouvera donc l’antenne avec certains de ses fidèles chroniqueurs mais également de nouveaux visages, dont Jade Leboeuf, fille du champion du monde 1998.

Jade Leboeuf devrait rejoindre Cyril Hanouna

Selon les informations de l’animateur Jean-Marc Morandini, la fille de Frank Lebœuf va rejoindre la nouvelle émission de Cyril Hanouna qui sera baptisée "Tout beau, tout neuf", titre révélé par le journaliste indépendant Clément Garin. Ce n’est pas la première aventure télévisuelle de Jade Leboeuf, aperçue dans l'émission de télé-réalité "Les Cinquante", déjà sur W9, ou plus récemment dans "Les Traîtres" au côté notamment d’Adil Rami.

Frank Leboeuf pas fan de l’exposition de sa fille

Jade Leboeuf s’est fait connaître comme mannequin et dispose aujourd’hui d’une grosse communauté sur les réseaux sociaux, une exposition qui ne ravit pas vraiment son père. « Elle fait un métier que je n’apprécie pas forcément. Elle est influenceuse. Je lui dis qu’il faut toujours se protéger et savoir ce qu’on fait. Qu’il y ait des gens qui aient besoin des avis ou des conseils de ma fille, tant mieux si ça les rassure. Ça me dépasse un peu parce que ça ne fait pas partie de ma génération, déclarait l’année dernière Frank Leboeuf dans l’émission "Chez Jordan De Luxe", sur C8. Je lui dis : ‘tu fais ce que tu veux mais tu sais que tu as un papa qui a été connu et que tu seras toujours ‘la fille de Frank Lebœuf’. S’il y a des contrats où elle est un peu dénudée, c’est ‘la fille de Frank Leboeuf se dénude'. On a des conversations franches tous les deux sur le truc. On fait un métier public et on ne peut pas faire et dire n’importe quoi. Il fait assumer tout ce qu’on dit et tout ce qu’on fait. »