Au Real Madrid, Kylian Mbappé espérait tout rafler très vite en rejoignant le champion d’Espagne et d’Europe l’été dernier. Néanmoins, les deux trophées lui ont filé entre les doigts en partie à cause du FC Barcelone et du jeune Lamine Yamal. L’international espagnol de 17 ans est beaucoup plus important et plus doué aux yeux de Dani Parejo que Mbappé.

Kylian Mbappé s’est installé à Madrid l’été dernier afin de vivre son rêve et dans l’espoir d’étoffer son palmarès avec notamment la Ligue des champions ainsi que le Ballon d’or comme confié en interview avec Mouloud Achour pour Clique en décembre dernier. Toutefois, Lamine Yamal et le FC Barcelone ont corrigé les Merengue à quatre reprises toutes compétitions confondues pendant les Clasico en championnat et en coupes.

«Mbappé ? Lamine Yamal, même en ayant marqué 20 buts de moins, apporte beaucoup plus» Certes, Kylian Mbappé a inscrit 40 buts toutes compétitions confondues contre « seulement » 18 pour le jeune ailier de 17 ans avec le FC Barcelone. Cependant, altruiste, Lamine Yamal a délivré 21 passes décisives. Quoi qu’il arrive, de par ce qu’il apporte au jeu du Barça, Yamal impressionne plus Dani Parejo que Kylian Mbappé et ses statistiques. « Mbappé ne m’a pas tant marqué que ça, même en mettant tous ces buts, et c’est une folie sur le plan statistique. Mais moi je vois le foot d’une autre manière. Pour moi, Lamine Yamal, même en ayant marqué 20 buts de moins, apporte beaucoup plus ».