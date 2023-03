«J’espère qu’il pourra rester» : Messi a décidé, il se lâche sur son avenir

Thomas Bourseau

D’ici 2026 et le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde, Lionel Messi pourrait bien avoir pris sa retraite internationale comme il l’avait laissé entendre à l’automne dernier. Néanmoins, l’Argentine et l’Albiceleste veulent continuer à rêver avec La Pulga.

Lionel Messi avait lâché la bombe avant même le coup d’envoi du Mondial au Qatar : cela allait être sa cinquième et dernière Coupe du monde. Qu’il en sorte victorieux ou pas, le septuple Ballon d’or se retirerait après coup. Cependant, l’attaquant du PSG, qui est au passage le capitaine de l’Albiceleste, ne cesse d’être interpellé pour poursuivre sa carrière internationale jusqu’à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

«Cela dépendra beaucoup de comment il est, de son humeur»

Cela a notamment été le cas du sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni ces derniers jours en faisant passer un message à sa star concernant la suite des opérations. « Cela dépendra beaucoup de comment il est, de son humeur. C'est un joueur qui a la passion du football et qui est heureux sur le terrain, donc tant qu'il est heureux, il joue ».

«Évidemment, je vois Messi à la prochaine Coupe du monde»