«Je veux partir...» : Une star de l'OM prévient tout le monde !

La rédaction

Pilier de l’OM cette saison, Leonardo Balerdi est revenu sur son évolution et les critiques qui ont jalonné son parcours marseillais. Dans un entretien au JDD, le défenseur argentin affirme son ambition de quitter le club en héros, après avoir gagné le respect de tous. Courtisé, il ne partira que contre une offre impossible à refuser.

Arrivé à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi a connu un début d’aventure compliqué sur la Canebière. Les premières saisons du défenseur argentin ont été assez irrégulières, ce qui lui valait de nombreuses critiques de la part des observateurs marseillais. Mais depuis, Leonardo Balerdi a mûri et semble beaucoup plus rassurant en défense, au point de devenir l’un des tout meilleurs défenseurs du championnat.

«Je suis mon premier juge»

Dans un entretien accordé au JDD, Leonardo Balerdi s’est confié sur ses débuts difficiles à l'OM et sur les critiques dont il a été la cible :

« D’abord, j’ai ma famille et mes amis, qui sont toujours là. Ensuite, c’est grâce au travail et à l’humilité. Je reconnais que les critiques étaient parfois justifiées, même si je suis mon premier juge. Quand je finis un match, je sais si j’ai été bon ou pas, quels sont mes axes d’amélioration, même sans revoir les actions. Bien sûr, certaines périodes ont été dures, mais cela arrive à beaucoup de joueurs d’être critiqués ou sifflés. »

«Je veux partir de l’OM par la grande porte»

Annoncé dans les petits papiers de l’AS Roma, Leonardo Balerdi explique qu’il aurait pu quitter le club à plusieurs reprises après des saisons compliquées :

« Comme je l’ai dit concernant l’équipe, j’ai toujours cru en moi, et encore plus dans les moments difficiles. J’aurais souvent pu me dire : “C’est fini, je m’en vais, ce serait plus facile pour moi.” Mais je ne le voulais pas. Je veux partir de l’OM par la grande porte. »

Le capitaine de l’OM ne devrait pas quitter le club lors de ce mercato estival, sauf en cas d’offre jugée non refusable, estimée à plus de 40 M€.