«Je m’en tape...» : Pierre Ménès clashe La Chaîne L’Équipe !

Depuis son départ de Canal+ en 2021, Pierre Ménès prend désormais la parole sur sa chaîne YouTube. Et dans sa dernière vidéo, l’ancien chroniqueur du CFC connu pour son franc-parler n’a pas ménagé ses mots envers La Chaîne L'Équipe, critiquant ouvertement certains consultants phares de l’émission L’Équipe du Soir.

Depuis son départ de Canal+ en 2021, et les accusations d'agressions sexuelles le visant, Pierre Ménès commente l’actualité footballistique sur sa propre chaîne YouTube. Un retour à la télévision est-il envisageable pour l’ancien chroniqueur du CFC ? On ne risque pas en tout cas de l’apercevoir sur la Chaîne L’Équipe.

« Je me fous un peu de connaître l’avis d’Olivier Rouyer ou de Johan Micoud, je m’en tape » Interrogé par un internaute sur les consultants de la Chaîne L’Équipe, Pierre Ménès ne se montre pas tendre. « Comme je le dis et je le répète, je n’écoute jamais. Je préfère consacrer mon énergie à regarder le plus de matchs possibles, et ne pas regarder ou écouter les émissions qui en parlent, d’abord car elles ne s’adressent pas à quelqu’un comme moi. Je me fous un peu de connaître l’avis d’Olivier Rouyer sur un match de foot, ou de Johan Micoud, je m’en tape. Surtout que Johan Micoud, une fois sur deux, pour ne pas dire deux fois sur trois voire trois fois sur quatre, ce qu’il dit m’exaspère », confie l’ancien journaliste de L’Équipe.