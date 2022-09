Foot - Italie

L'Italie s'offre une finale, l’Angleterre coule avant le Mondial

Publié le 23 septembre 2022 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 23 septembre 2022 à 22h44

On a assisté à un match à sens unique ce vendredi soir, entre l’Italie et l’Angleterre. Apathiques, les hommes de Gareth Southgate ont subi les vagues offensives italiennes sans jamais pouvoir vraiment répondre et se sont inclinés après un but de Giacomo Raspadori (1-0), filant ainsi dans la poule B de la Ligue des Nations.