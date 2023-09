Une nouvelle affaire éclate, le calvaire se poursuit pour Pogba

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Pogba se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire. Régulièrement blessé, l’international français qui peine à enchaîner les matches a été testé positif à la testostérone après la rencontre opposant l’Udinese à la Juventus le 20 août dernier. Une information révélée par la presse italienne ce lundi.

Les bonnes nouvelles se font rares pour Paul Pogba depuis de nombreux mois, et la dernière révélation de la presse italienne ne va rien arranger. Victime d’une tentative d'extorsion de fonds l’année dernière, l’international français ne peut pas compter sur sa carrière sportive pour se changer les idées, lui qui enchaîne les blessures l’empêchant de jouer avec la Juventus depuis son retour. Et d’après les médias transalpins, une nouvelle affaire vient ébranler le milieu de 30 ans.

Pogba contrôle positif à la testostérone

D’après les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport , et confirmée par l'agence de presse italienne ANSA, Paul Pogba a été testé positif à la testostérone après la rencontre opposant l’Udinese à la Juventus le 20 août dernier. De retour de blessure, il n’avait pas disputé la moindre minute ce jour là.

Une épreuve de plus pour le Français