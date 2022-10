Foot - Juventus

Menaces, polémiques... L'annonce retentissante du clan Pogba sur son calvaire

Publié le 19 octobre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, de terribles révélations ont éclatées sur Paul Pogba. En effet, le champion du monde français aurait été victime de violentes pressions de la part de son entourage. Interrogé sur Paul Pogba, Rafaela Pimenta a lâché ses vérités sur le calvaire de son protégé.

Transféré de Manchester United à la Juventus lors du dernier mercato estival, Paul Pogba s'est retrouvé dans une spirale infernale. Blessée peu après son retour à la Vieille Dame, la Pioche aurait subi de grosses pressions de la part de son entourage, dont son frère Mathias Pogba. En effet, Paul Pogba aurait été victime de chantage, d'extorsion et aurait même été menacé de mort. Et pour ne pas arranger les affaires de Paul Pogba, il a très mal vécu son retour à Manchester United d'après son agent Rafaela Pimenta.

«Nous savons maintenant tout ce que Paul traversait»

« Manchester United traverse une phase de restructuration et je pense que Paul en faisait partie. Ils sont d’ailleurs toujours en train de la traverser et ils vont y arriver, je n'en doute pas, mais Paul était au milieu de cette phase. On ne joue pas seul » , a confié Rafaela Pimenta lors d'un entretien accordé à The Telegraph .

«Sa maison a été cambriolée avec ses enfants à l'intérieur»

Dans la foulée, Rafaela Pimenta a évoqué les problèmes extra-sportifs de Paul Pogba. Un cauchemar qui a débuté lorsqu'il était encore à Manchester United. « À la toute fin de Paul à United, nous savons maintenant tout ce qu'il traversait. Paul a traversé tellement de choses et vous pouvez imaginer que ce que vous voyez maintenant est le résultat de ce qui se passait dans de plus petites proportions avant », a précisé l'agent de Paul Pogba, avant de revenir sur le cambriolage de son domicile.

«Il a été blessé»