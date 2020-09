Foot - Juventus

Juventus : Pirlo est prêt pour ses débuts !

Publié le 19 septembre 2020 à 17h02 par La rédaction mis à jour le 19 septembre 2020 à 17h05

Andrea Pirlo s’est exprimé à la veille de son premier match sur le banc de la Juventus, face à la Sampdoria.