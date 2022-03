Foot - Juventus

Juventus : Mbappé, Pogba, critiques... La mère d'Adrien Rabiot règle ses comptes !

Publié le 28 mars 2022 à 11h30 par Amadou Diawara mis à jour le 28 mars 2022 à 11h33

Depuis ses débuts en pro, Adrien Rabiot a été mêlé a de nombreuses polémiques. Et à chaque fois, sa mère n'était pas loin. Interrogée ce lundi, Véronique Rabiot a tenu à mettre les points sur les i concernant les critiques. Après avoir évoqué sa présumée brouille avec les familles Mbappé et Pogba, la mère d'Adrien Rabiot a tenu à régler ses comptes avec la presse italienne, peu clémente avec Adrien Rabiot ces dernières semaines.

Au PSG, à la Juventus ou en équipe de France, Adrien Rabiot n'a jamais été épargné par les critiques et les polémiques. En effet, le milieu de terrain de 26 ans a vécu des moments sportifs et extrasportifs très mouvementés depuis le début de sa carrière. Passé par la case placard au PSG, avant de partir librement et gratuitement vers la Juventus, Adrien Rabiot a refusé d'être réserviste pour le Mondial 2018. Et après avoir été laissé de côté pendant plusieurs mois par Didier Deschamps, l'international français a fait son retour avant le dernier Euro. Et malheureusement pour lui, Adrien Rabiot a été au centre d'un nouvelle polémique. En effet, sa mère, Véronique, aurait eu une prise de bec avec les familles Mbappé et Pogba après la désillusion face à la Suisse. Actuellement en difficulté avec la Juventus, Adrien Rabiot est peu épargné par les critiques de la presse italienne ces derniers temps. Une situation qui n'a pas manquée de faire réagir sa mère. Lors d'un entretien accordé à Ouest-France ce lundi, Véronique Rabiot a fait une grosse mise au point sur les critiques à leur encontre.

«Quand il y a diffamation, atteinte à la vie privée ou insultes, je saisis systématiquement le tribunal»