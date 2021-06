Foot - Juventus

Juventus : Griezmann s'enflamme pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 juin 2021 à 13h53 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2021 à 13h54

Avant d'affronter le Portugal pour le dernier match de la phase de groupes de l'Euro, Antoine Griezmann n'a pas tari d'éloges pour Cristiano Ronaldo.