Cristiano Ronaldo : L'invitation surréaliste

A 40 ans, 30 ans ou 20 ans, Cristiano Ronaldo en redemandait toujours plus. En plus des matchs et des séances d'entraînement, le quintuple Ballon d'or se rajoute des exercices supplémentaires sur son temps libre et a invité Medhi Benatia à en faire de même à un moment plus que surprenant. Explications.

Cristiano Ronaldo sera une fois de plus de retour la saison prochaine qu'il effectuera à Al-Nassr. Ayant fêté son 40ème anniversaire le 5 février dernier, le natif de Funchal n'a pas encore l'intention de faire ses adieux au football et se maintient toujours en forme de manière très professionnelle. Trop même si l'on se fie aux souvenirs de Blaise Matuidi expérimentés entre 2018 et 2020 à la Juventus à ses côtés.

«Il est allé voir Medhi Benatia et l'a convaincu de l'accompagner au gymnase» Pour Tuttosport, le champion du monde tricolore s'est remémoré un entraînement improvisé par Cristiano Ronaldo à 2 heures du matin au retour d'un déplacement avec l'équipe de la Juventus. Matuidi n'y arrivait pas à y croire et a toujours du mal. « Cristiano était un professionnel impressionnant, obsédé par le travail. Une nuit, nous sommes rentrés Continassa à 2 heures du matin après un match de championnat pour récupérer les voitures... Nous étions épuisés, mais il est allé voir Medhi Benatia et l'a convaincu de l'accompagner au gymnase pour une séance de récupération ».