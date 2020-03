Foot - Juventus

Coronavirus : La femme de Cristiano Ronaldo pointée du doigt !

Publié le 19 mars 2020 à 17h30 par La rédaction

Confinée en Italie, Georgina Rodriguez est au cœur d’une polémique après avoir été aperçue en plein shopping, sans protection…

Le confinement, c’est pour tout le monde. En pleine crise sanitaire du Coronavirus, l’Europe réagit, et plusieurs pays ont d’ores et déjà décrété le confinement total de la population, afin de protéger les gens, mais aussi d’empêcher la propagation du virus, qui fait déjà de nombreuse victimes. Cependant, la femme de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ne semble pas avoir compris les règles de confinement actuellement à l’oeuvre en Italie…

Aperçue faisant du shopping

En effet, la presse espagnole relatait dans ses colonnes que Georgina Rodriguez aurait été aperçue faisant du shopping, sans masque ni protection apparente. Les produits qu’elle aurait acheté n’étant apparemment pas des produits de première nécessité comme il est autorisé d’en acheter actuellement avec les mesures prises par les autorités italiennes. Après deux photos publiées sur Instagram, dans lesquelles elle assurait rester chez elle afin de préserver sa famille du virus, cette sortie ne manque pas de faire polémique, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors que deux cas ont été confirmés à la Juventus (Blaise Matuidi et Daniele Rugani), Cristiano Ronaldo et toute sa famille sont invités à rester confinés, afin de ne pas risquer de contaminer qui que ce soit en cas d’infection au virus. Une règle que la femme de Cristiano Ronaldo ne semble pas avoir totalement comprise…