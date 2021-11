Foot - AS Rome

AS Rome : Totti monte au créneau pour José Mourinho !

Publié le 14 novembre 2021 à 15h40 par La rédaction

L'AS Roma étant en difficulté avant la trêve internationale, José Mourinho voit quelques critiques s'abattre sur lui. Mais le technicien portugais a le soutien de Francesco Totti, attaquant emblématique du club romain.