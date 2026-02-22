«Ils sont épuisés» : Bertrand Latour dénonce un ras-le-bol sur Canal +

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Bertrand Latour était présent sur le plateau du Canal Football Club, sur Canal +. Invité à se prononcer sur la situation de l'OM de Frank McCourt, le journaliste français a affirmé que les joueurs d'Habib Beye (48 ans) étaient « épuisés par tout ce qu'ils ont vécu ».

A la peine depuis plusieurs semaines, l'OM s'est séparé de Roberto De Zerbi. Pour le remplacer, la direction marseillaise a décidé de faire confiance à un ancien de la maison : Habib Beye. Pour sa grande première sur le banc de l'OM, le technicien sénégalais a vu son équipe perdre à Brest ce vendredi (2-0).

⏱️ 90+6' | #SB29OM 2️⃣-0️⃣

L'OM s'incline à Brest.

🗓️ Prochain RDV, le dimanche 1er mars à 20h45 à l'Orange Vélodrome contre Lyon. pic.twitter.com/MAM4ASBWSz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026

«Ils n'ont plus rien dans le sac» Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour a lâché ses vérités sur la situation actuelle de l'OM. « Je suis perdu, je ne sais plus s'ils doivent jouer à trois ou à quatre. Je ne sais plus quoi dire. Ce que je vois, c'est qu'ils sont sans ressort, parce que je me doute bien qu'ils ne vont pas sur la pelouse pour perdre des matchs. Mais quand on regarde le match contre Brest, on se dit qu'en fait ils n'avaient pas envie de gagner. Mais je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas envie de gagner, simplement qu'ils n'ont plus rien dans le sac, parce qu'ils sont épuisés par tout ce qu'ils ont vécu, mais être à Marseille, c'est être bien payé, mais c'est aussi être en capacité à pouvoir endurer émotionnellement des émotions que vous n'avez pas dans d'autres clubs. Et je trouve que peu de joueurs ont cette capacité-là, y compris les leaders », a confié le journaliste de Canal +, avant d'en rajouter une couche.