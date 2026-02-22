«Je n'avais pas les moyens» : Lamine Yamal se livre sur ses problèmes d'argent dans son enfance ! 

Aujourd’hui, Lamine Yamal fait partie des meilleurs joueurs du monde et il perçoit donc un gros salaire, ce qui lui permet de se faire plaisir en achetant ce qui lui plait. Toutefois, cela n’a pas toujours été le cas pour l’attaquant, qui a eu des problèmes d’argent lorsqu’il était plus jeune. Il ne pouvait donc pas forcément se faire autant plaisir que maintenant.
En finissant deuxième du classement du dernier Ballon d’or, Lamine Yamal a définitivement prouvé à tout le monde qu'il faudrait compter sur lui pour les prochaines années. Le joueur du FC Barcelone fait donc partie des meilleurs du monde et le Barça a donc décidé de le sécuriser en lui faisant signer un juteux contrat jusqu’en 2031.
« Je n'avais pas les moyens »
Aujourd’hui tout va donc pour le mieux pour Lamine Yamal, mais cela n’était pas forcément le cas plus jeune. Lui et sa famille ne roulaient pas sur l’or lorsqu’il était petit et il ne pouvait donc pas forcément se faire plaisir, notamment en collectionnant des cartes Pokémon comme il l’a expliqué à L’Équipe. « La première fois que j'ai entendu parler de Pokémon, c'était à l'école. D'abord avec les cartes, puis les dessins animés. Quand tu es petit et que tu vois des créatures avec des pouvoirs, des combats, des évolutions, ça t'émerveille. Presque tous mes amis avaient des cartes, et on se les échangeait. Je n'avais pas les moyens de les collectionner, mais j'en avais quand même quelques-unes. »
Lamine Yamal est fan de Pokémon
Du haut de ses 18 ans, Lamine Yamal a été bercé par les Pokémon et encore aujourd’hui il en est fan. « Je regarde aujourd'hui des vidéos d'unboxings sur TikTok et ça m'amuse bien. Je reste là à regarder si les gens tombent sur quelque chose de bien. Comme quand j'étais enfant. C'est quelque chose qui accompagne ma génération et la précédente, glisse Yamal. Peut-être parce que ça implique de la compétition, de la stratégie, de l'évolution. Des choses qu'on retrouve dans le foot. » À noter que le Pokémon préféré de l’international espagnol n’est autre que Zygarde, un monstre légendaire de type dragon et sol.