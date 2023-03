Il se voit mourir à cause de Cristiano Ronaldo

La rédaction

Malgré ses 38 ans, Cristiano Ronaldo continue de performer au plus haut niveau. Actuellement, c'est Al Nassr qui peut en profiter. Le Portugais respecte d'ailleurs pour cela une hygiène de vie très stricte. De quoi donner des idées à certains. Gabriel Menino a ainsi tenté d'imiter Cristiano Ronaldo et cela aurait pu virer au drame...

Cristiano Ronaldo est connu pour être l’un des plus grands athlètes de la planète football. Son hygiène de vie et sa condition physique, font de lui un attaquant toujours capable de performer. Mais son régime alimentaire très strict n’est pas réservé à n’importe qui. CR7 est une véritable source d’inspiration pour de nombreux joueurs, et Gabriel Menino a récemment révélé avoir tenté de suivre le régime alimentaire du Portugais, visiblement, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Mercato : Cristiano Ronaldo réclame du lourd, le Real Madrid s’en mêle https://t.co/Sxr66RF6Qk pic.twitter.com/dCV7BefwX0 — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Le régime de Cristiano Ronaldo fait des victimes

Jeune joueur prometteur de 22 ans, Gabriel Menino évolue à Palmeiras. Inspiré par les capacités physiques du quintuple Ballon d’Or, il a tenté de réaliser le régime alimentaire de Cristiano Ronaldo. Dans une interview pour Palmeiras Cast , podcast couvrant l’actualité du club brésilien, il a alors révélé : « Je m’échauffais et je ne pensais qu’à une chose : « Je vais mourir ». Cinq minutes après le début du match, je ne pouvais plus courir, je devais être remplacé » .

Un régime à base de compléments alimentaires