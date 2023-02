Ancien de l'OM désormais entraîneur du PSG... Faites le quiz sur Christophe Galtier

La rédaction

Aujourd’hui entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a réussi auparavant dans tous les clubs qu’il a eus sous ses ordres en tant qu’entraîneur principal, que ce soit l’AS Saint-Etienne, le LOSC ou l’OGC Nice. Un sacré bilan, qui demande encore confirmation du côté du Paris Saint-Germain.

Si Christophe Galtier a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain à l’été 2022, pour prendre la succession d’un Mauricio Pochettino n’ayant jamais réussi à insuffler une réelle dynamique à l’équipe parisienne, cela ne doit rien au hasard. L’entraîneur français présente en effet un parcours d’entraîneur absolument remarquable.

Il a réussi partout

Dans les trois clubs qu’il a entrainés en tant que coach principal avant son arrivée au Paris Saint-Germain, qu’il s’agisse de l’AS Saint-Etienne, du LOSC ou de l’OGC Nice, Galtier a réussi son passage. Il a par exemple permis à l’ASSE de se réinstaller durablement dans les hauteurs du championnat de France, permettant également au club stéphanois de remporter son premier trophée national depuis le titre de champion en 1981, avec une victoire en Coupe de la Ligue. De même, il a permis au LOSC de remporter un titre de champion de France au terme d’une saison absolument remarquable. Enfin, et même s’il est resté moins longtemps sur le banc de touche de l’Allianz Riviera, il a failli ramener une Coupe de France à Nice, perdant en finale contre le FC Nantes (1-0).



A ce stade de sa carrière, Christophe Galtier n’a jamais réellement connu l’échec en tant qu’entraîneur, ce qui le classe obligatoirement parmi les coachs les plus cotés du championnat de France. C’est d’ailleurs tout sauf un hasard si le technicien français a emporté plusieurs fois le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Désormais, pour franchir un palier, Galtier doit prouver qu’il est capable d’obtenir des résultats dans le contexte plus relevé de la Ligue des champions. Et qu’il peut donc gérer une grande équipe. Aujourd’hui, sa trajectoire au PSG apparaît plutôt compliquée, mais le Français paraît tout de même encore en position d’y réussir : le club de la capitale reste aujourd’hui largement en tête du championnat et il garde ses chances d’éliminer le Bayern au retour en Ligue des champions malgré une cascade d’absences à l’aller.