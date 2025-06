«Hors de contrôle» : Messi est mis à l’isolement, l'annonce choc !

Du fait de son statut de star, Lionel Messi crée l’évènement partout où il passe. Après avoir évolué à Paris, l’Argentin a fait le choix de rejoindre l’Inter Miami, ce qui a excité toute la ville américaine qui cherchait alors à apercevoir le multiple Ballon d’or. L’attaquant devait même être isolé quand il allait au restaurant tellement les gens devenaient fous.

La vie de footballeur est très tentante, mais elle peut avoir ses petits défauts. Lionel Messi peut en témoigner, lui qui est l’un des meilleurs joueurs de la planète, et qui est donc souvent reconnu. L’Argentin est alpagué pour des photos ou des autographes et parfois cela peut être un peu trop.

« On avait été obligés de l’isoler dans une salle à part »

Depuis 2023, Lionel Messi évolue à l’Inter Miami et, forcément, l’arrivée de ce dernier a suscité la folie. Gerardo Cea, le patron argentin de Prima Pasta, un restaurant de Miami, a d’ailleurs révélé au Parisien une petite anecdote qui illustre bien cela. « La première année était folle, Miami était hors de contrôle, tout le monde le cherchait dans la ville, et le premier endroit où il est venu, tout juste après avoir signé son contrat, a été notre restaurant. Ce soir-là, on avait été obligés de l’isoler dans une salle à part. »